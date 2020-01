Statt Osttangente : Neues Wohngebiet für Familien geplant

Blick von der Bonnenbroicher Straße in Richtung Süden: Bisher wird die Fläche als Abenteuerspielplatz und für Spaziergänge genutzt. Hier soll das neue Wohngebiet entstehen. Foto: Denisa Richters

Bonnenbroich Auf der Freifläche in Bonnenbroich sollen 40 bis 60 Wohneinheiten gebaut werden. Das sind weniger, als ursprünglich vorgesehen. Die Stadt folgt damit Wünschen von Bürgern. Neu ist auch: Es soll mehr Grünflächen geben, und der Abenteuerspielplatz wird integriert.

Durch die hohen Immobilienpreise in Düsseldorf, Köln oder auch im Rhein-Kreis Neuss steigt auch in Mönchengladbach die Nachfrage nach Häusern für Familien. Ein Baugebiet soll in den nächsten Jahren in Bonnenbroich entstehen.

Bebauung Insgesamt sind 40 bis 60 Wohneinheiten vorgesehen, in ersten Plänen waren es bis zu 90. Mit der Reduzierung folge man Anregungen von Bürgern, heißt es zur Begründung in der Vorlage zum Bebauungsplan. Es sollen vor allem offene Bauweisen mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilien- und Doppelhäusern gebaut werden. An der Ritterstraße sowie punktuell sind auch verdichtete Bauweisen möglich. Die Grundstücksgrößen sind relativ klein, für Einfamilienhäuser bis zu 460, für Doppelhaushälften bis zu 300 Quadratmeter. So sollen überschaubare Nachbarschaften mit einer verträglichen sozialen Mischung entstehen.

Info Die Fläche war für innere Osttangente reserviert Das Areal 6,4 Hektar Grünfläche mit Baumbestand, Wiesen, vor allem genutzt als Abenteuerspielplatz und für Gärten Ursprüngliche Pläne Eigentlich war der Fläche reserviert für den Bau der inneren Osttangente, die von der Korschenbroicher Straße im Norden zur Düsseldorfer Straße im Süden führen sollte. Damit sollte die Nord-Süd-Achse Erzberger/ Grevenbroicher/ Dohler Straße entlastet werden. Die Pläne wurden verworfen, der Vekehr wurde durch andere Maßnahmen gelenkt und beruhigt.

Grünflächen Auch der Anregung, möglichst viel der vorhandenen Baumbestände und Grünflächen zu erhalten, ist die Stadt gefolgt. Der Grünanteil wurde von 1,26 Hektar auf nun 2,5 Hektar fast verdoppelt. Dies gelang, indem der Anteil der Baufläche um 40 Prozent reduziert und Flächen aus dem Plangebiet genommen worden sind. So wurde den städtischen Angaben zufolge, auf eine Bebauung zwischen der Eichen- und der Ritterstraße, in den Hausgärten auf der nördlichen Seite der Bonnenbroicher Straße sowie nördlich der Frankenstraße verzichtet. Die Obstbaumwiese südlich des Abenteuerspielplatzes bleibt erhalten. Dort sollen Bänke aufgestellt werden, so dass ein „identitätsbildender Mittelpunkt“ auch für Anwohner aus der Nachbarschaft entsteht. Von Norden nach Süden ist zwischen Ritter- und Schlossstraße ein 15 Meter breiter Freiraum geplant. Über begrünte Wege sollen neue Verbindungen zum Bungtbach im Norden und dem Niersbereich im Süden geschaffen werden.

Abenteuerspielplatz Das neue Wohngebiet entsteht auf einem Areal, das jetzt als Abenteuerspielplatz genutzt wird. Es ist eine städtische Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung, die bis zu 70 Stammbesucher hat, täglich seien 15 bis 30 Kinder am Platz, heißt es. Dem Abenteuerspielplatz wird attestiert, ein „wichtiger, integrativer und gut vernetzter Bestandteil“ des Viertels zu sein. Für das Baugebiet muss er jedoch weichen. Zunächst war vorgesehen, ihn außerhalb des Planungsgebietes einzurichten. Wegen des integrativen Charakters und einiger Kritik haben die städtischen Planer diese Idee jedoch verworfen. Nun soll Der Abenteuerspielplatz in den südöstlichen Bereich in Richtung Frankenstraße verlegt werden. Vorgesehen sind ein bis zu 2000 Quadratmeter großer Außenbereich sowie ein Spielhaus mit „Indoor“-Angeboten. Der Spielplatz auf dem Gelände soll erhalten bleiben und aufgewertet werden; der Bolzplatz wird aufgegeben.

Kindertagesstätte In diesem Teil der Stadt besteht hoher Bedarf an Kinderbetreuung, mit dem neuen Quartier soll der gedeckt werden. An der Ritterstraße soll ein Mehrfamilienhaus entstehen, in dessen Erdgeschoss und möglicherweise im ersten Stock eine drei- bis viergruppige Kita untergebracht ist. Für das Konzept soll ein Investor gefunden werden.

Erschließung Die Zufahrt erfolgt über die Bonnenbroicher Straße, die einzelnen Baufelder werden über Schleifen erschlossen. Damit soll Durchgangsverkehr verhindert werden. Der Straßenraum wird zum verkehrsberuhigten Bereich.

Die Zufahrt zu dem Neubaugebiet soll von der Ritterstraße aus über die Bonnenbroicher Straße erfolgen. Foto: Denisa Richters