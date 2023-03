Würdigung eines Mönchengladbachers Neues Straßenschild erinnert an Hubert Schlebusch

Es war 2012 ein Beschluss des damaligen Rates der Stadt, die am Ende der Klagenfurter Straße abzweigende Stichstraße im Stadtteil Windberg in Hubert-Schlebusch-Straße zu benennen. Dies geschah gleichzeitig mit der Projektierung der dortigen Klimaschutzsiedlung. Vor drei Jahren gab es einen weiteren Ratsbeschluss, durch ein Zusatzschild an das Wirken des Mönchengladbachers Hubert Schlebusch zu erinnern. „Dies ist ein Beitrag zur Erinnerungskultur dieser Stadt“, so Oberbürgermeister Felix Heinrichs bei der Enthüllung des Schildes. Eine Erinnerung an einen Menschen solle es sein, der sich nicht dem aufkommenden Faschismus gebeugt hat.