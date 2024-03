Eröffnung in Mönchengladbach So funktioniert das neue Simulationszentrum am „Eli“

Mönchengladbach · Es ist das erste seiner Art in der Stadt: Im Simulationszentrum am Elisabeth-Krankenhaus können Pflegekräfte, Ärzte, Studierende und Notfallsanitäter trainieren, was in medizinischen Ernstfällen zu tun ist. Geübt wird an KI-gesteuerten Puppen.

Von Susanne Jordans (Text) und Carlos Albuquerque (Fotos)