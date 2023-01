Regionalteam hat schwere Aufgabe Neue Spitze für die katholische Kirche

Am vergangenen Samstag wurden die Regionalteams im Bistum Aachen von Bischof Helmut Dieser in Aachen beauftragt. Ihre Aufgabe ist klar umrissen, wie es ein neues Regionalstatut auch formuliert: Darin steht an erster Stelle die „Umsetzung der Beschlüsse des Heute-bei-dir-Prozesses. Dabei handelt es sich um eine neue Struktur, die sich die Kirche im Bistum geben möchte. Für Mönchengladbach könnte die so aussehen, dass es nur noch eine Pfarrei mit einigen pastoralen Räumen gibt. Im gesamten Bistum Aachen, so wurde bei der Synodalversammlung des Bistums im vergangenen Jahr deutlich, solle es künftig noch acht bis 13 Pfarreien mit 50 pastoralen Räumen geben. Heute sind es 320 Pfarreien in 72 GdGs und acht Regionen. Details dazu nannte das Bistum bisher nicht.