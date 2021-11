Nachholtermin im Januar : Mönchengladbach verschiebt Proklamation des Prinzenpaars

Mönchengladbach Die zunehmend angespannte Corona-Lage hat die Verantwortlichen beim Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) zu einem drastischen Schritt veranlasst: Die für kommenden Freitag (19. November) geplante Prinzenpaar-Proklamation wird verschoben.

Wie auch das Karnevals-Comitee in Düsseldorf hat auch der Karnevalsverband in Mönchengladbach entschieden, die Kürung des neuen Prinzenpaars Bianca und Stefan Zimmermanns kurzfristig abzusagen. Sie war - wie in Düsseldorf - für kommenden Freitag in der Kaiser-Friedrich-Halle geplant, soll jedoch nicht komplett entfallen, sondern verschoben und - falls es die Pandemie-Situation dann erlaubt - im neuen Jahr, am 5. Januar, nachgeholt werden.