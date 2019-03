Parkplatz in Mönchengladbach : Neues Parksystem verunsichert Kunden

Auf diesem Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof gibt es keine Schranken, es wird aber schriftlich darauf hingewiesen, dass er kostenpflichtig ist. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Pesch Keine Schranken, keine Parkgebühren? Die Zeiten sind vorbei. Auf dem Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof werden Kennzeichen gescannt. Das sorgt für Ärger. Viele Betroffene haben sich bereits bei der Verbraucherzentrale beschwert.

Ticket ziehen. Warten, bis die Schranke sich öffnet. Einfahren. Auto abstellen und vor dem Rausfahren, Gebühren bezahlen. So hat das Parken auf kostenpflichtigen Flächen bis jetzt funktioniert. Doch hinter dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof sieht es ganz anders aus. Dort gibt es keine heruntergelassene Schranke vor der Ausfahrt, die sich erst öffnet, wenn man ein bezahltes Ticket in den Automatenschlitz steckt. Wer sich die Hinweisschilder auf dem Gelände nicht aufmerksam durchliest und nach dem Parken einfach weiterfährt, kann eine böse Überraschung erleben. Offenbar ist das bereits vielen Kunden der angrenzenden Geschäfte passiert. Sie bekamen ein Schreiben und mussten plötzlich elf Euro bezahlen. Aus Ärger darüber haben sich viele Menschen bei der Verbraucherzentrale beschwert, wie Sebastian Dreyer, Leiter der Beratungsstelle Mönchengladbach, bestätigt. „Viele Kunden denken, das Fehlen einer Schranke bedeute automatisch, dass keine Gebühren anfallen“, sagt er. Ein Irrtum.

Wie funktioniert das neue System? Auf dem Parkplatz werden Autokennzeichen bei der Einfahrt gescannt. In den umliegenden Läden gibt man nach dem Kauf sein Kennzeichen in ein Terminal ein und erfährt dort die Dauer des Parkens und die Kosten. Bei der Ausfahrt wird das Kennzeichen erneut gescannt. Fällt eine Gebühr an und wird diese nicht gezahlt (entweder gleich vor Ort oder innerhalb von 48 Stunden online), folgt eine Zahlungsaufforderung über die Parkgebühren plus „Serviceaufschlag“, der in der Regel zehn Euro ausmacht.

Dürfen Kennzeichen der Verbraucher so einfach gescannt werden? Dreyer: „Hier kann man die Auffassung vertreten, dass dies mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist, sofern dem Verbraucher klar ist, dass er im Moment des Auffahrens auf den Parkplatz, eine vertragliche Beziehung eingeht. Sobald die Abrechnung erfolgt ist, müssten diese Daten jedoch gelöscht werden, spätestens nach dem Ende gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.“

Dürfen private Parkplatzbetreiber Halterabfragen stellen? Bei der Stadt, bei der bei berechtigtem Interesse auch Halter ermittelt werden können, wird die Frage mit Ja beantwortet. Verbraucherschützer Sebastian Dreyer zitiert aus dem Straßenverkehrsgesetz, nach dem es auch Privatpersonen oder Unternehmen gestattet ist, den Fahrzeughalter zu ermitteln, wenn dies für die Durchsetzung von Ansprüchen nötig ist, die durch „Vorgänge im Straßenverkehr“ entstandenen sind. „Ob das Parken auf einem Privatparkplatz im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr steht, ist Auslegungssache, dürfte aber wohl zu bejahen sein“, sagt er. Halterabfragen bei der Kfz-Stelle der sind kostenpflichtig. „Im Jahr 2017 wurden 123 schriftliche Anfragen zu Halter- und Fahrzeugdaten von privater Seite an unsere Zulassungsstelle gerichtet, davon erkennbar knapp zehn Prozent im direkten Zusammenhang mit „Parkverstößen“ auf privaten Flächen“, sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Im Jahr 2018 seien es auch nur 117 gewesen, davon wiederum knapp zehn Prozent in diesem Zusammenhang. Halterermittlungen seien aber auch direkt über das Kraftfahrtbundesamt möglich.