Gesundheitsversorgung in Mönchengladbach Acht inhabergeführte Apotheken üben den Schulterschluss

Die Apotheken, die hier zusammenwirken, könnten gemeinsam vieles möglich machen, ob Arzneimittelversorgung optimieren, Gesundheitstipps geben, Impfungen setzen oder pharmazeutische Dienstleistungen wie Medikationsberatung oder Empfehlungen bei Bluthochdruck oder Inhalationstechnik geben. Auch Infos zum neuen E-Rezept würden gegeben, außerdem könne man im Apotheken-Netzwerk E-Rezepte einlösen oder online bestellen. In den Apotheken funktioniert die Sache mit den E-Rezepten so: Patientinnen und Patienten lassen sich entweder ganz klassisch ihre Rezepte in Papierform bei ihrer zuständigen Arztpraxis ausdrucken. Dann nehmen sie die Rezepte mit in ihre jeweilige Apotheke vor Ort. Alternativ kann ein E-Rezept über eine App auf dem Smartphone in die Apotheke übermittelt werden. Dort wird geprüft, ob das Arzneimittel verfügbar ist. Falls nicht, wird es bestellt, in der Regel sei das Medikament noch am selben Tag verfügbar. Wichtig bei all dem sei den Apotheken in der Gemeinschaft der persönliche Service vor Ort. Die beteiligten Apotheken bieten ebenfalls einen Botendienst für Medikamente an. Kundinnen und Kunden könnten Medikamente online in der Apotheke bestellen, die Produkte werden dann zu ihnen nach Hause geliefert.