Projekt in Mönchengladbach Umbau des Gebäudekomplexes an der Brucknerallee nimmt weiter Formen an

Was davon an dieser Stelle in Rheydt realisiert werden kann, werden die weiteren Planungen ergeben. Oberste Maxime dabei: Das Projekt muss sich rechnen, muss nicht nur finanzierbar sein, sondern auch einen kleinen Gewinn einbringen. „Dieser Gewinn ist nicht für die Stiftung gedacht, sondern soll in die soziale Arbeit des Stadtviertels fließen und damit allen Bürgern zugute kommen“, sagt Hoehl. Seit rund zwei Jahren habe die Stiftung Urbanes Wohnen in der Sache Kontakt mit der Stadtverwaltung. Jetzt sei man an dem Punkt angekommen, an dem Ideen gesammelt und zu Plänen gestaltet werden.