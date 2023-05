Konzertprogramm in Mönchengladbach Kütson setzt mit Schostakowitsch ein Zeichen gegen den Krieg

In zwei Konzerten stehen wieder Gastdirigenten am Pult. International erfolgreiche Solisten wie Trompeterin Lucienne Renaudin Vary oder selten in Kombination mit Orchester gehört, Stefan Temmingh an der Blockflöte, treten in Solokonzerten auf. Bewährte Reihen wie die Kammer- und Kinderkonzerte, Kütsons Happy Hour oder das Konzert bei der Sommermusik im Schloss Rheydt fehlen auch 2023/24 nicht. Neu ist, dass die Konzerte donnerstags in der Kaiser-Friedrich-Halle um 19 Uhr beginnen. Die Preise sind sowohl im Einzelverkauf als auch im Abo unverändert. Im Kinderkonzert gibt es eine Anpassung: Die Tickets unter 18 Jahren sind günstiger geworden, die über 18 Jahren leicht gestiegen.