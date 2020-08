Betreiber ist Caritasverband Mönchengladbach : Neue inklusive Kita an der Urftstraße

An der Urftstraße wird schon gebaut. Im Frühjahr sollen die inklusive Kita und das Frühförderzentrum dort eröffnen. Foto: Caritasverband Mönchengladbach/Georg Balsen

Mönchengladbach Im Frühjahr sollen ein Kindergarten und ein Frühförderzentrum in das Haus an der Urftstraße einziehen. Dort entsteht derzeit ein neues Gebäude.

An der Urftstraße entsteht ein Gebäude, in das ein inklusiver Kindergarten und ein Frühförderzentrum der Caritas ziehen. Das Haus wird von der Kreisbau errichtet. Einziehen sollen im Frühjahr 2021 der heilpädagogische Kindergarten am Kuhbaum und das Frühförderzentrum, das die Caritas derzeit an der Dahlener Straße unterhält. Für beide Einrichtungen wachse die Nachfrage, am neuen Standort könnten sie mehr Kinder aufnehmen, sagt Frank Polixa, Geschäftsführer des Mönchengladbacher Caritasverbands.

Das neue Gebäude soll barrierefrei gestaltet werden und von einer Bushaltestelle unmittelbar vor der Haustür gut erreichbar sein. Der heilpädagogische Kindergarten wird zu einem inklusiven Kindergarten umgewandelt. In Zukunft soll es fünf Kindergartengruppen geben. Davon sollen zwei Gruppen weiter heilpädagogisch betrieben werden und jeweils zehn Kinder mit Behinderungen oder Entwicklungsstörungen aufnehmen. Die drei weiteren Gruppen werden inklusiv nach dem Kinderbildungsgesetz geführt. Dort werden pro Gruppe zehn Kinder ohne und fünf Kinder mit Behinderung gemeinsam betreut. Die Anzahl der Kinder in der Einrichtung kann sich so auf bis zu 65 Kinder verdoppeln.

Das neue Konzept habe große Vorteile, sagt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Petra Weuthen-Hinz: „Die gemeinsame Betreuung mit sogenannten Regelkindern kann für Kinder mit Behinderung ein zusätzlicher Ansporn zum Lernen sein. So können neue Entwicklungspotentiale entdeckt werden, und man kann besser auf individuelle Bedürfnisse der Kinder eingehen.“ Der Kindergarten am Kuhbaum nimmt schon ab 1. September auch Kinder ohne Behinderung auf. Für den Schritt hin zur Inklusion zahlt die Caritas einen jährlichen Trägeranteil von 50.000 Euro.

Mit in das Gebäude zieht auch das Frühförderzentrum Rheydt der Caritas und des Vereins „Menschen im Zentrum“. Dort werden Kinder mit Behinderungen und Entwicklungsstörungen im Alter von null bis sechs Jahren betreut. „Die Einrichtung am Dahler Weg platzt mittlerweile aus allen Nähten“, sagt Polixa. In dem Gebäude an der Urftstraße bekommen auch sie Platz, um mehr Kinder aufzunehmen. Zudem habe es große Vorteile, gemeinsam mit dem inklusiven Kindergarten in einem Gebäude zu sein, sagt die Leiterin der Frühförderung, Sabine Baumann.