150 Jahre Pfarrgemeinde St. Maria Empfängnis Ein Haus der Begegnung für alle Venner

In seiner Laudatio spricht Pfarrer Albert Damblon über den nicht immer einfachen Weg, den die Venner Pfarre gehen musste, doch, so sagt er, sei es immer ein fortschrittlicher Weg gewesen. Er spricht auch die Nazizeit an, als Religionsunterricht verboten war oder kirchliche Vereine nicht öffentlich auftreten durften. Die Venner hätten immer Mut zum Bekenntnis gehabt, mussten dabei aber auch viele große und kleine Steine aus dem Weg räumen. Doch mit stets fortschrittlichen Gedanken sei die Pfarre ihren Weg gegangen. So ist Damblons Glückwunsch ein Dank an die Venner und eine Aufforderung: „Geht weiter euren Weg, bleibt nicht stehen, denn die Zukunft ist vorne.“