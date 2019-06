Nach Sanierung in Mönchengladbach : Neues Geläuf der Trabrennbahn erstmals in Betrieb

Test des neuen Geläufs Trabrennbahn Mönchengladbach (v.l.) Elmar Eßer, Roland Hülskath und Michael Nimczyk. Foto: Trabrennverein MG

Neuwerk Sie ist wieder eben und hat einen neuen Belag: Am Samstag gab es einen einen ersten Testlauf auf der sanierten Trabrennbahn in Mönchengladbach. Der Vorsitzende des Fördervereins sieht die 150.000-Euro-Sanierung als Investition in die Zukunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken