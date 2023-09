Leben in Mönchengladbach Neues Familienzentrum für Odenkirchen gefordert

Nach SPD, Grüne und FDP soll die Verwaltung nun prüfen, ob das bestehende Angebot in Odenkirchen noch ausgebaut und in einer der dort ansässigen Kindertagesstätten bis spätestens 2024 ein neues Familienzentrum eingerichtet werden kann. So soll die Erziehungsarbeit von Eltern gestärkt und die Vernetzung „sozialer Strukturen“ vorangetrieben werden. Die Verwaltung wird im Ampel-Antrag beauftragt, bei „interessierten und geeigneten Trägern von Kindertageseinrichtungen in Odenkirchen die Bereitschaft zur Einrichtung eines Familienzentrums“ abzufragen. Von der CDU wurde dieser Vorschlag in der BV Süd als „Scheinantrag“ kritisiert, weil die Träger die Einrichtung „sowieso prüfen und entsprechend umsetzen würden“. Horst Schnitzler (SPD) konnte diesen Einwand nicht nachvollziehen. „Es geht hier lediglich um eine Entscheidungshilfe“, sagte er. „Wir wollen der Verwaltung deutlich machen, dass ein zusätzliches Familienzentrum gerade in einem Brennpunkt der Stadt wichtig wäre.“