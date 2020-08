Kostenpflichtiger Inhalt: Testzentrum in Mönchengladbach : 90 Tests an Tag eins im Abstrich-Zentrum

Geschäftsleiter Dietmar Dreßen sowie die Beschäftigten Petra Dinter, Thomas Waldmüller und Tanja Schwengers (von links) im neuen Abstrich-Zentrum des Labors MVZ Dr. Stein und Kollegen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Seit Montag bietet das Labor Dr. Stein und Kollegen in Hardt Corona-Tests für alle an. Am Premierentag verlief alles reibungslos. Termine gibt es nur nach vorheriger Anmeldung.