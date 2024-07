„Lemon & Oak“ in Mönchengladbach Die Wallstraße hat ein neues Café bekommen

Mönchengladbach · Das gastronomische Angebot in der kleinen Straße ist um einen Neuzugang reicher. Eelke Miller hat ein Café eröffnet, in dem ihre Gäste vom Alltag entschleunigen können. Was ihr Konzept so besonders macht und warum Mönchengladbach ein guter Standort dafür ist.

10.07.2024 , 05:10 Uhr

Von Garnet Manecke