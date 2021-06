„The Future Proof Mindset“ von Sandra Navidi : Neues Buch der Wallstreet-Expertin aus Rheydt

Sandra Navidi Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach/New York Sandra Navidi ist in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen, hat aber in New York Karriere im Finanzwesen gemacht. Unter dem Titel „The Future Proof Mindset“ gibt sie Tipps, wie man die Chancen des digitalen Zeitalters am besten für sich nutzen sollte.