Buch über die USA Gladbacher Autorin kritisiert Trump scharf

Mönchengladbach · Die gebürtige Mönchengladbacherin Sandra Navidi ist Juristin und Wirtschaftsexpertin mit Wohnsitz in Manhattan. Regelmäßig verbringt sie Zeit in ihrer Geburtsstadt. In ihrem Buch „Die DNA der USA – Wie tickt Amerika?“ skizziert sie ein komplexes Land voller Widersprüche.

26.01.2023, 10:13 Uhr

Sandra Navidi liebt die USA, dort hat sie auch ihren Wohnsitz. Doch sie sieht die Demokratie im Land gefährdet. Foto: bauch, jana (jaba)

Von Susanne Jordans