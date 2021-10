Ecclesia und Synagoga : Pfarrer Wolfgang Bußler stellt sein erstes Buch vor

Mönchengladbach In seinem Erstlingswerk beschreibt Wolfang Bußler die Bedeutung des Tragaltars und arbeitet die Verwobenheit zwischen Christentum und Judentum heraus.

Mit der Münster-Basilika war der Ort für eine Buchvorstellung etwas außergewöhnlich. Doch die Veranstaltung war dem Anlass entsprechend. Pfarrer Wolfgang Bußler stellte am vergangenen Mittwoch im gut besetzten Hauptschiff der Basilika sein Erstlingswerk als Buchautor vor. Damit fügte er sich in die Autoren-Riege der beiden mit ihm befreundeten katholischen Priesterkollegen Albert Damblon und Propst Peter Blättler ein.

Doch dies allein war nicht die treibende Kraft für den sich jetzt im Ruhestand befindlichen Priester. Seit seiner Schulzeit beschäftigt sich Wolfgang Bußler mit dem Tragaltar, dem ältesten und wertvollsten Besitz des Münsterschatzes. Bußler, so erzählte Albert Damblon eingangs seiner Buchbesprechung, hat auf dem Tragaltar ein Motiv entdeckt, das in der Kunstgeschichte bekannt ist und in der Weltgeschichte zu einer Tragödie geführt hat. „Neben den biblischen Figuren“, so Damblon, „zeigt der Tragaltar zwei symbolträchtige Darstellungen, die eine unselige Tradition verkörpern: die Ecclesia und die Synagoga, also das Christentum und das Judentum.“