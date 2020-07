Wohnungsbau in Mönchengladbach : In Bettrath entsteht ein neues Baugebiet

In Bettrath entsteht ein neues Baugebiet

Wohnungsbau in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Bettrath ist ein neues Baugebiet geplant. Bis zu 80 Wohnhäuser sollen auf einer 38.000 Quadratmeter großen Fläche entstehen. Die Vermarktungsphase beginnt zum Ende des Jahres. Die Neubauten sollen um einen Kindergarten herum angeordnet werden.

Im Stadtteil Bettrath soll mehr Platz für Familien entstehen. Dafür eröffnet zunächst nach den Sommerferien am Böckerkamp 54 ein neuer städtischer Kindergarten, der rund 70 Betreuungsplätze umfasst. Dadurch soll die Betreuungssituation in den Ortsteilen Bettrath-Hoven-Lockhütte entspannt werden. Das gab die CDU Neuwerk in einer Pressemitteilung bekannt.