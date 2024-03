Ausstellung in Mönchengladbach „Sie wissen doch: Kein Bild ist fertig“

Der aus der damaligen Sowjetunion stammende Maler kam 1995 nach Mönchengladbach und ist seit mehr als 20 Jahren c/o-Künstler. Landschaften, eine Häuserzeile im Abendlicht, eine Baumreihe, eine Waldszene – die Bildmotive, die dem Betrachter in der Ausstellung begegnen, sind mal mehr, mal weniger naturalistisch dargestellt. Das Licht spielt dabei stets eine besondere Rolle: mal diffus, mal intensiv leuchtend taucht es die Sujets in eine mitunter unwirkliche, an einen Traum gemahnende Aura. In einigen Bildern lösen sich die abgebildeten Formen vollends ins Abstrakte auf. Angesprochen auf seine offensichtliche Vorliebe für Landschaftsmotive, bestätigt Shamsudin Achmadow: „Landschaft ist alles für mich.“