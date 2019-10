Kolumne Live dabei : Die Plexiphones brechen durch die Wolken

Die Plexiphones um Sänger und Frontmann Wolfgang Kemmerling (4.v.l.) spielen am 26. Oktober im Messajero. Foto: Rozlyne-Anderson-Brunnhoff

Mönchengladbach Die Gladbacher Band steht kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Break in the Clouds“. Schon am Freitag wird die neue Single „Apocalypse“ veröffentlicht. Am 26. Oktober gibt es einen besonderen Blues-Abend im TiG.

Weiterleiten Drucken Von Horst Pawlik

Die Alternative-Rocker von The Wide proben eine weitere Fernbeziehung. Seit Jahren schon lebt Schlagzeuger Hermann Eugster in Zürich, fliegt regelmäßig zu Proben und Auftritten von dort ein. Jetzt hat auch der Ur-Gladbacher Ralf Außem (Gitarre) seinen Wohnsitz verlegt. Kürzlich zog der Gitarrist nach Berlin. „Nach wie vor bleibt Mönchengladbach die Home-Base der Band“, versprechen Sänger Pete Brough und Bassmann Kurt Schmidt. Vor wenigen Tagen hat das Quartett ein neues Video mit dem Song „This Time“ veröffentlicht; aufgenommen im Mai beim Konzert im Live-Club „Rockschicht“, Viersen. Gleichzeitig hat das Quartett die Arbeit zum kommenden Album aufgenommen. Um es optimal zu positionieren, reiste Frontmann Brough eigens zum Branchen-Treff Reeperbahn Festival nach Hamburg. Dort führte er Gespräche mit Festival-Veranstaltern, Bookern, Management-Vertretern und Schallplattenbossen. Die Veröffentlichung ist für 2020 geplant.

Wer sich bislang noch kein Ticket für das Release-Konzert der Plexiphones am 26. Oktober im Live-Club Messajero gesichert hat, bleibt außen vor. Das Konzert zur Live-Premiere des neuen Albums „Break in the Clouds“ ist längst ausverkauft. „Wir verhandeln über einen Zusatz-Termin Anfang 2020“ tröstet Mastermind Wolfgang Kemmerling die Fans. Rund um die Veröffentlichung des neuen Albums am 1. November bündeln Sänger Kemmerling, Schlagzeuger Rüdiger Tiedemann, Bassist Kurt Schmidt, Gitarrist Christoph Brandenburg, Percussionist Frank Mevissen und Tasteninstrumentalist Michael von Hehl jede Menge Aktivitäten: Schon Freitag veröffentlicht die Alternative-Pop-Band mit „Apocalypse“ die neue Single. Co-Autor des elegischen Pop-Songs ist Pete Brough von The Wide. Zeitgleich wird das offizielle Musik-Video auf Youtube ins Netz gestellt. Auch hier geht die Band neue Wege: Es zeigt bis auf einige Gesangspassagen keine Band-Performance. Der Clip konzentriert sich mit eigener Geschichte auf eine kurzfilm-ähnliche Handlung. Geplant ist für Mitte November außerdem die Veröffentlichung einer speziellen „Apocalypse Club Edition“-EP mit Remixen. Ihre Ambitionen, auch überregional zu punkten, stellen die sechs Musiker aus Mönchengladbach eindrucksvoll unter Beweis. Gerade erst von einem gefeierten Konzert im Berliner „Quasimodo“ zurück, überraschen die Plexiphones mit der Ankündigung eines Auftritt in Hamburgs renommierter „Markthalle @MarX“ (30. Januar). Einen Tag später stehen die „Plexies“ in der legendären „Rockfabrik“, Übach-Palenberg, auf der Bühne. Weitere Termine sind in Vorbereitung.

Am Samstag, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr, laden die Bands Red Hot Cancers, West Allison Blues Band und Flat Blues Ltd. ein zur Neuauflage „Gladbacher Bluesnacht” ins TiG, Eickener Straße 88. Neben großartiger Musik gilt es, das Jubiläum einer Erfolgs-Story zu feiern. Bereits zum zehnten Mal zelebrieren die Bands aus Mönchengladbach unterschiedliche Spielarten des Blues. Alle sind lange im Geschäft. Die Red Hot Cancers, Band um Gitarrist Max Hütten mit dem Motto „Jump & Swing“, hat sich seit Bandgründung vor über 25 Jahren dem eleganten und swingenden Blues der 40er und 50er Jahre verschrieben. Die West Allison Blues Band punktet beim Publikum seit vielen Jahren bereits mit schnörkellosem Bluesrock. Selten genug: Die Songs stammen überwiegend aus eigener Feder. Die Flat Blues Ltd. begeistert seit jeher mit traditionellem Rhythm & Blues. Die Band um Sänger Peter Lenzen und Gitarren-As Patrick „Paddy Boy“ Zimmermann laden die Fans zu einer mitreißenden Zeitreise in die 1950er Jahre ein.