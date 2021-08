Hochwasserschutz in Mönchengldbach : Neuer Zaun im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens

Im Bereich des Hochwasserückhaltebeckens Geneicken wurde an der Niers ein neuer Zaun errichtet. Foto: Holger Hintzen

Mönchengadbach In den Beckenräumen staute sich das Wasser beim Juli-Hochwasser bis zu 1,5 Meter hoch an, in der Niers sogar bis zu drei Meter. Erstmalig war das Rückhaltebecken nahezu vollständig gefüllt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens Geneicken hat der Niersverband einen ergänzenden Zaun errichten lassen. Aus Sicherheitsgründen, wie mitgeteilt wird. Das Hochwasserrückhaltebecken Geneicken habe während des Juli-Hochwassers einen wichtigen Beitrag zum Hochwassermanagement geleistet, so der Niersverband. Das in 2016 neu gebaute Becken sei erstmalig weitestgehend gefüllt gewesen. In den Beckenräumen staute sich das Wasser dabei bis zu 1,5 Meter hoch an, in der Niers sogar bis zu drei Meter. Vor dem Bau des Rückhaltebeckens war es bei Starkregen vor allem in Rheydt und Giesenkirchen wiederholt zu Problemen bei der Entwässerung der Siedlungsbereiche gekommen. Die Folge waren überflutete Keller.

Der Niersverband weist noch einmal daraufhin, dass der Aufenthalt an und in der Niers bei Hochwasser aufgrund der Wassertiefe und der Wasserströmungen, vor allem in der Nähe der Ein- und Auslaufbereiche und Brücken der Hochwasserrückhaltebecken, für Erwachsene und ganz besonders für Kinder gefährlich ist.

Am Hochwasserrückhaltebecken Geneicken weisen Schilder auf diese Gefahr hin. Die Beckenräume sind daher umlaufend eingezäunt. Als weitere Schutzmaßnahme hat der Niersverband nun noch einen Zaun entlang der Niers im Bereich der Niersbrücke gesetzt.

(RP)