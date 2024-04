Naherholungsorte der Zukunft Wo in Mönchengladbach hektarweise neuer Wald entsteht

Auf weiteren zwei Hektar im Bungtwald, im Bereich Baum zwischen Hilderath und Genholland, im Bresgespark sowie auf ehemaligen Pappelreinbestandsflächen in Neuwerk-Donk sind zudem Wälder wieder aufgeforstet worden. Dort hatten die vergangenen Stürme für Schäden gesorgt. Weitere Erstaufforstungen sind in den Herbst- und Wintermonaten 2024/ 2025 geplant. Als Größenordnung gibt die Mags eine Fläche von 7,5 Hektar an. Insgesamt sollen dann mit Wiederaufforstungen etwa 44.000 Bäume und Sträucher gepflanzt werden.