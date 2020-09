Krankenhäuser in Mönchengladbach : Kran liefert neuen Tomografen ins Krankenhaus Neuwerk ein

In diesem Container wurde der Magnetresonanztomograf am Dienstag in Neuwerk angeliefert. Foto: Krankenhaus Neuwerk

Mönchengladbach Damit das 4,2 Tonnen schwere Gerät in das Gebäude geschafft werden konnte, war ein zweieinhalb mal vier Meter großes Loch in die Außenmauer des Krankenhauses Neuwerk gestemmt worden.

Die Vorbereitungen liefen über Wochen, seit Dienstag ist er da: Ein neuer Magnetresonanztomograf (MRT) wurde per Kran ins Krankenhaus Neuwerk gehievt. Zuvor seien die an den vorgesehenen Standort des Geräts angrenzenden Räume gegen das starke Magnetfeld des Tomografen abgeschirmt worden, teilte eine Krankenhaussprecherin mit. Um ihn ins Gebäude bringen zu können, war in die Außenwand des Krankenhauses ein zweieinhalb mal vier Meter großes Loch gestemmt worden. Am Dienstag hob ein Schwerlastkran das 4,2 Tonnen schwere MRT-Gerät über die Krankenwagenanfahrt an die Hauswand. Von dort konnte das Gerät dann in den dafür vorgesehenen Raum geschoben werden.