Techno-Club in Mönchengladbach : UG2 feiert am Samstag seine Neuereröffnung

Der neue Techno-Club UG2 feiert am Samstag seine Neueröffnung in Mönchengladbach. Foto: UG2

Mönchengladbach Der Techno-Club an der Aachener Straße hat eine klare Linie. Besitzer Kai Lenzen erklärt, welche das ist und was die Lokalität für die Szene bedeutet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pardis Shafein

„Wir wollten unseren Beitrag dazu leisten, die Club-Qualität in Mönchengladbach zu steigern“, sagt Kai Lenzen, Besitzer des neuen Techno-Clubs UG2 an der Aachener Straße. Die öffnet am kommenden Samstag, 29. Oktober 2022, seine Pforten. Die Party beginnt um 23 Uhr.

Der Club hat eine klare Linie und ist ausschließlich auf Techno ausgerichtet. Danach wird auch die Klientel ausgesucht, sagt Lenzen: „Wir suchen schon Leute, die Techno hören und in das Bild passen.“ Konkret ist damit gemeint, dass der Club ein geschützter Raum sein soll, der Diskriminierungen jeglicher Art sanktioniert. Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit werden in keiner Weise toleriert, sagt Lenzen. Außerdem gibt es ein striktes Fotoverbot im Club. Damit das auch eingehalten wird, werden die Handykameras abgeklebt. Einige Techno-Clubs in Berlin haben das vorgemacht. Als Beispiel ist der Berliner Szene-Club Berghain zu nennen, der ebenfalls ein strenges Fotoverbot vertritt. Der Grund: Die abgeklebten Kameras sollen dem Besucher ermöglichen, sich frei entfalten zu können und ungestört zu tanzen. Und das ist bis in die frühen Morgenstunden möglich. Das UG2 hat bis 8 Uhr morgens geöffnet.

Lenzen hat den Anspruch, der Techno-Szene in Mönchengladbach einen weiteren Ort zu bieten: „Die meisten Leute fahren immer nach Köln, um Techno zu feiern.“ Mit diesem Wunsch wollte Lenzen einen Club eröffnen, der aus einem eigenen Kollektiv entstanden ist.

Vorerst plant der Besitzer mit Partys an Samstagen und Vorfeiertagen. Bei der Eröffnung an diesem Samstag legt unter anderem der Berliner Künstler Narciss auf, der sich durch einen groovigeren Techno-Sound mit Trance-Elementen auszeichnet. Im November ist der Berliner Künstler Somewhen eingeladen, der sich mittlerweile einen Namen in der Techno-Szene gemacht hat. Sein Sound ist eher von düsteren und industriellen Klängen geprägt. Das zeichnet auch den Sound von dem Duo SHDW & Obscure Shape aus, die ebenfalls im November im UG2 auflegen werden.