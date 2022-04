Mobiler Treff in Mönchengladbach : Für den Jugendbus wird ein neuer Stellplatz gesucht

Mobiler Treff in Mönchengladbach

Mönchengladbach Er ist schwarz, bemalt mit bunten Botschaften und zieht die Blicke immer auf sich: der Bus der mobilen Jugendarbeit. Doch jetzt braucht er eine neue Unterstellmöglichkeit.

Der Bus der mobilen Jugendarbeit ist stadtweit unterwegs. Die Mitarbeitenden stellen sich mit dem schwarzen Fahrzeug regelmäßig an verschiedenen Plätzen in Mönchengladbach und sind bei Kinderfesten und Aktionen ein Hingucker.

Seit 2010 ist der mit Spenden des Lionsclubs umgebaute Linienbus ein wichtiger Bestandteil der mobilen Jugendarbeit. Jugendliche haben dort die Möglichkeit, Freunde zu treffen, zu kochen, sich sportlich zu betätigen oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Das Angebot wird ständig erweitert. So gibt es seit Kurzem ein Jugend-Café, das mit Sitzsäcken und Liegestühlen von den Jugendlichen eingerichtet werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt der mobilen Jugendarbeit ist die Erlebnispädagogik. Diese unterstützt Jugendliche, Abenteuer zu erleben, sich auszuprobieren und weitere Kompetenzen zu erwerben.

Weil der bisherige Unterstellplatz für den Bus nicht mehr zur Verfügung steht, sucht der mobile Jugendtreff dringend eine neue Bleibe für das große Fahrzeug. Der Stellplatz sollte zentral in Mönchengladbach gelegen sein, um seine täglichen Einsatzorte mit wenig Zeitaufwand zu erreichen. Eine überdachte Unterstellmöglichkeit mit Anschluss für Strom (notwendig für den Kühlschrank und zum Laden der Batterie) und Wasser wäre ideal. Der Bus ist drei Meter hoch, zwölf Meter lang und 2,50 Meter breit.

Wer einen Stellplatz für den Bus zu vergeben hat oder jemanden kennt, der helfen kann, kann sich an das Team der mobilen Jugendarbeit wenden. Zusätzlich sucht das Team der mobilen Jugendarbeit Unterstützung durch Sozialarbeiter, Sozial- sowie Kulturpädagogen in Vollzeit. Kontakt: Mike Tölke, Telefon 0152 22810402, und Anna Papadopoulou, Telefon 0152 03189028. Das Team ist auch per Mail unter der Adresse Mobile.Jugendarbeit@moenchengladbach.de und über Instagram (mobilejugendarbeit_mg) erreichbar.