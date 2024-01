Stadtplanung in Mönchengladbach Neuer Standort für Spielplatz in Eicken gesucht

Spielplätze sind nicht zu unterschätzende Einrichtungen in einer Kommune. Nahe des Wohnorts auf Gleichaltrige zu treffen und toben zu können, ist für Kinder wichtig. 185 Spielplätze gibt es stadtweit, einige sind frisch saniert und top-modern. Doch viele sind in die Jahre gekommen, die Spielgeräte sind beschädigt oder nicht mehr zeitgemäß. Jede Sanierung kostet jedoch viel Geld – und so muss gut abgewogen werden, was geht und was nicht.