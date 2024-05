Grundschule in Mönchengladbach Neuer Standort für die Anton-Heinen-Grundschule

Seit rund 30 Jahren werden in den Gebäuden am Karl-Barthold-Weg direkt am Vituspark keine Grundschüler mehr unterrichtet. In der ersten Hälfte der 1990er-Jahre wurde die dortige Matthias-Claudius-Grundschule geschlossen – eine einzügige kleine Grundschule. Fortan wurde in den Gebäuden unter anderem Lehrpersonal fortgebildet, auch die Förderschule Peter Ustinov nutzte den Komplex.