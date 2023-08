Mit Spielen und Rallye Kinder eröffnen neuen Spielplatz im Volksgarten

Mönchengladbach · Der Bereich am Volksgartenweiher ist in den vergangenen Monaten komplett neu angelegt worden. Kinderideen sind in die Gestaltung miteingeflossen. Was es bei der Eröffnung alles gab.

31.08.2023, 14:13 Uhr

Die Eröffnung des Spielplatzes im Volksgarten fand trotz Regens statt. Foto: Alexandra Jansen

Von Alexandra Jansen