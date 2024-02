Sorge vor Parkplatznot Neue Radstreifen sollen trotz Widerstands in Wickrath entstehen

Das Verkehrsprojekt ist so umfangreich wie umstritten: Die Stadtverwaltung will in Wickrath-Mitte für rund 245.000 Euro Schutzstreifen für Radfahrer einrichten und neue Verkehrsinseln bauen. Die Maßnahmen sollen den „Komfort und die Verkehrssicherheit“ erhöhen und eine Netzlücke für den Radverkehr schließen, heißt es. Konkret geht es um die Rossweide, die Post- und die Hochstadenstraße sowie die Gelderner Straße. Auf letzterer ist sogar ein kurzer „geschützter Radstreifen“ geplant.