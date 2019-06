Redaktionsgespräch mit Frank Jessen : „Altstadt erinnert an Westberlin der 80er Jahre“

Mönchengladbach Bevor Frank Jessen seinen Job als Quartiersmanager für die Gladbacher City antrat, kannte er die Stadt schon von Einkaufstouren in einen Skate-Shop. Im RP-Gespräch äußert er sich über Waldhausener Straße, Westend-Promenade, Bürgerbeteiligung und Transparenz.

Herr Jessen, was ist eigentlich Quartiersmanagement? Was machen Sie den ganzen Tag?

Jessen Nein, als Ibis-Institut sind wir Auftragnehmer. Der Auftrag ist auf bis zu zehn Jahre angelegt. Wir sind ein Dreier-Team, wobei ein Kollege sich in erster Linie um die Altstadt kümmert und eine Kollegin um das Westend. Das Quartiersbüro ist an der Hindenburgstraße 31 zu finden, aber wir werden auch mit dem Lastenfahrrad und einem mobilen Stand unterwegs sein.

Jessen Stimmt, ich komme eigentlich aus Niebüll in Nordfriesland, aber ich wohne schon lange in Viersen. Von daher habe ich den Blick aus der Nachbarstadt auf Mönchengladbach. Ich schätze das Museum Abteiberg sehr, aber als erstes kommt mir die Hindenburgstraße als Einkaufsmöglichkeit in den Sinn. Auch bestimmte Läden wie zum Beispiel der Skateshop Titus. Ich bin Skater, deshalb habe ich in diesem Zusammenhang natürlich ein besonderes Interesse.