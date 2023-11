Projekt in Mönchengladbach Windberg backt bald sein eigenes Brot

„Wir wollen vorher noch üben. Die Leute vertrauen uns ihr Brot an, und da wollen wir natürlich keine Briketts draus machen“, sagt Schaulandt. Welchen Brotteig man zu den Backtagen in den Gemeindegarten mitbringt, ist dem eigenen Geschmack überlassen. Ein Rezept für das sogenannte „Windberger Krüstchen“ ist gerade noch in Vorbereitung. „Wir haben einen Bäcker in unserer Projektgruppe, der noch an einem passenden Rezept arbeitet. Das können wir dann bei Interesse zusenden, und wir wollen es demnächst auch in der Kirche für jeden Gast auslegen“, so Schaulandt.