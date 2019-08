Für Rettungshubschrauber : Neuer Landeplatz für Kliniken Maria Hilf

Mönchengladbach Kurze Wege aus der Intensivstation in den Rettungshubschrauber ohne Krankenwagenfahrten rund ums Krankenhaus – das beschert ein neuer Landeplatz für Hubschrauber Patienten des „Maria Hilf“.

Im Zuge aufwendiger Neubauten an der Viersener Straße ist ein neuer Landeplatz mit in die Planung gekommen. Bis dato hatten die Kliniken einen Landeplatz am Innenstadt-Standort und einen am Standort Franziskushaus an der Viersener Straße mit dem luftfahrtrechtlichen Status PIS. Das steht für Public Interest Site, bedeutet so viel wie „Landestelle öffentlichen Interesses“ und war lange Zeit die Standardvariante von Hubschrauberlandeplätzen an vielen deutschen Krankenhäusern – mitunter einfach eine Wiese oder ein Park- oder Sportplatz. „Quasi eine Light-Version“, sagt denn auch Andre Bendick vom Facility-Management über PIS-Plätze. Der neue Platz an der Viersener Straße in unmittelbarer Nähe der Intensivstationen entspricht hingegen höheren Standards und heißt im Amtsdeutsch auch „Sonderflugplatz“.