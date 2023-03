Neuer Laden in Mönchengladbach Ein Paar Sneaker für bis zu 6000 Euro

Wenn Sneaker eine Wissenschaft wären, dann hätte Alexander Schmidt darin ein Diplom. Zu jedem Paar kann der 19-Jährige eine Geschichte erzählen, weiß Besonderheiten zu nennen, was es von anderen unterscheidet, so begehrt macht. Dann fallen Begriffe wie Silhouette, Swoosh, Reverse, Tags, High, Low und Mid. Deshalb auch der Name seines Ladens „Sneakertell“ (englisch Sneaker = Sportschuh, tell = erzählen), der jetzt von Grevenbroich nach Mönchengladbach expandiert. Am 1. April eröffnet er eine Filiale an der Hindenburgstraße 90 bis 92, wo zuvor „Vintegs“ zu finden war.