Karneval in Mönchengladbach Ex-Schützenkönig wird 39. Kreuzritter in Wickrath

Norbert Spieker stellte den aktuellen Kreuzherrenorden der Session 2023/24 vor. Da das Motto Friede, Freude, Fantasie heißt, hat der Orden die Form einer Taube. Die Weltkugel steht für Frieden, nicht nur in der Ukraine und in Israel, die lachenden Clowns drücken Freude aus. Der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft „Die Kreuzherren“ Wickrath, Stefan Schmitz begrüßte unter anderem das am Freitagabend proklamierte Prinzenpaar Jost I. mit seiner Lieblichkeit Prinzessin Niersia Elke. Und er machte auf folgende Termine aufmerksam: Auf das Biwak am 6. Januar ab 11 Uhr auf dem Lindenplatz, auf die Kreuzherrensitzung am 20. Januar, die Damensitzung am 26. Januar sowie die Kindersitzung am 10. Februar 2024.