Baustellen in Mönchengladbach Neuer Kreisverkehr wird im Westend gebaut

Mönchengladbach · In den kommenden Monaten sind in Mönchengladbach eine Reihe Bau- und Sanierungsprojekte geplant. Wo es zu Einschränkungen kommen kann und wann die Arbeiten auf dem Mühlentorplatz, an der Bettrather Brücke und am Adenauerplatz beginnen sollen.

27.02.2024 , 05:10 Uhr

Die Kreuzung der Speicker Straße, Luisenstraße und Hügelstraße im Westend soll umgebaut werden. Dort kommt ein Kreisverkehr hin. Foto: Carsten Pfarr