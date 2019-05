Die meisten schaffen es in 10 Minuten : Krankenhäuser sind schnell erreichbar

Mönchengladbach Binnen zehn Minuten erreichen die meisten Mönchengladbacher in einem Pkw ein Krankenhaus, sagt ein bundesweiter Krankenhausatlas. Der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU) hält genügend Auswahl für wichtig.

Höchstens fünf Minuten, wenn man in den City-Bereichen von Gladbach und Rheydt oder in Neuwerk wohnt, maximal zehn Minuten, wenn man nicht weiter draußen in Puffkohlen, Schelsen oder Woof wohnt – so lange dauert es, mit einem Auto ein Krankenhaus mit Basisversorgung zu erreichen. Das haben zumindest Statistiker anhand von Straßendaten des Projekts Open Street Map und weiteren Informationen des Statistischen Landesamtes errechnet. Die Daten für Mönchengladbach sind Teil eines Krankenhausatlasses, der nach Angaben des Statistik-Dienstes IT.NRW jetzt erstmals für ganz Deutschland aufgelegt wurde. Der Atlas bestätige, dass Mönchengladbach mit seinem Krankenhausangebot „gut aufgestellt sei“, sagt der Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU), der dem Gesundheitsausschuss des Landtages angehört.