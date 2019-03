Ehemaliges Schwimmbad: Neuer Kraftfraum für die Gesamtschule Hardt

Hardt Die Gesamtschule ist seit dreieinhalb jahren eine NRW-Sportschule. Jetzt gibt es für gut 700.000 Euro einen neuen Kraft- und Athletikraum, der 2020 fertig sein soll.

Das ehemalige Schwimmbad im Schulzentrum Hardt wird zum Kraft- und Athletikraum. Der Planungs- und Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung eines Kraftraums im Schulzentrum Hardt empfohlen. Sollte der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27. März zustimmen, wird die neue Trainingsanlage in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2020 fertiggestellt sein. Der Baubeginn ist für Herbst 2019 vorgesehen. Das teilte die Stadt jetzt mit.