Übergabeappell in Mönchengladbach Neuer Kommandeur der Bundeswehr in Rheindahlen

Mönchengladbach · Das „Kraftfahrt-Bundesamt“ der deutschen Streitkräfte in Rheindahlen hat einen neuen Kommandeur: Oberstleutnant Thomas Gottsche erhielt am Mittwoch das Kommando von Generalmajor Gerald Funke. Wie sein Vorgänger Oberst Robert Sistig das Zentrum leitete und was jetzt die wichtigsten Aufgaben sind.

28.03.2024 , 05:10 Uhr

Generalmajor Gerald Funke (Mitte) übergab das Kommando von Oberst Robert Sistig (rechts) an Oberstleutnant Thomas Gottsche (links) bei einem feierlichen Appell. Foto: Markus Rick (rick)