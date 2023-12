Kardiologie in Mönchengladbach Neuer Herzschrittmacher soll Patienten besser versorgen

Jetzt gibt es einen neuen Herzschrittmacher mit einer Technologie, die solche Anpassungen automatisch vornehmen soll. Im Rahmen einer Studie prüft Szendey, wie diese sogenannte realitätsnahe Frequenzsteuerung arbeitet. Immer dann, wenn das Herz aus seinem normalen Takt gerät, steuert der Schrittmacher automatisch gegen. Zurzeit hat das Maria Hilf das neue Gerät bei drei Patienten implantiert. Das Haus an der Viersener Straße ist eines von fünf Kliniken in Deutschland, die an der Studie beteiligt sind.