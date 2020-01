Neuer Gebäudekomplex : Gladbach bekommt einen neuen Look

So sollen die Mikro-Apartments an der Aachener Straße in Zukunft aussehen. Foto: IAA Architecten

Gladbach An der Aachener Straße entstehen Wohnungen für Singles und Kurzzeit-Mieter. Mitte 2021 soll das Projekt fertig gestellt sein.

Im Augenblick sieht es schäbig aus an einer ganz zentralen Stelle der Stadt. Am Anfang der Aachener Straße gegenüber der Stadtverwaltung steht eine Häuserzeile, die langsam verrottet. Im Herbst letzten Jahres ist der letzte Mieter ausgezogen. „Viele, die dort vorbei fahren, fragen sich, warum sich nichts tut“, sagt Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach (EWMG). „Es ist alles andere als schön.“

Nach ihren Vorstellungen soll das rund 2100 Quadratmeter große Gelände, das rückseitig an die Giebelhäuser des Kapuzinerplatzes grenzt, mit einem Gebäudekomplex bebaut werden, der auf die Bedürfnisse von jungen Menschen und Singles ausgerichtet sein soll. Auch Leute, die zeitweilig ein Zuhause brauchen, weil sie etwa einige Monate in Mönchengladbach arbeiten, werden adressiert. Auf der linken Seite des 70 Meter langen Blocks entstehen die Mikro-Apartments. Denn die Zahl der Single-Haushalte steigt stetig. Von den 140.000 Haushalten in Mönchengladbach sind inzwischen fast die Hälfte Einpersonenhaushalte. Die Mikro-Apartments sind etwa 50 Quadratmeter groß und verfügen über Bad und Küche. Zugänglich sind sie von balkonähnlich ausgeführten Laubengängen. Der Eingang liegt in der Mitte des Gebäudes. Dort springt die Front zurück, so dass ein „höher gelegter zentraler urbaner Vorplatz“, wie Architekt Peter Roulvink es nennt, entsteht.