Großprojekt in Mönchengladbach Neuer Entwurf für Haus Westland

Exklusiv | Mönchengladbach · Bleibt Gladbachs größte Schrottimmobilie doch erhalten? Architekt Julian Pichler hat in seiner Masterarbeit einen kompletten Entwurf vorgelegt, in dem Teile des Gebäudes integriert sind. Wie der aussieht, und was OB Felix Heinrichs dazu sagt.

11.03.2023, 05:10 Uhr

So könnte Haus Westland nach dem Entwurf von Architekt Julian Pichler bald aussehen. Foto: Julian Pichler

Hat Haus Westland nach dem Kostenpflichtiger Inhalt Abbruch der Verhandlungen zwischen Stadt und Investor Bema um Abriss und Neubau der „19 Häuser“ doch noch eine Zukunft? Geht es nach Architekt Julian Pichler, dann ja. „Haus Westland stand für die Nachkriegszeit, den Aufschwung und Wiederaufbau“, sagt der 30-Jährige. „Und jetzt könnte es dadurch gesellschaftliche Signalwirkung entfalten, dass es zum Teil erhalten bleibt und Symbol für Nachhaltigkeit wird.“