Verkehr in Mönchengladbach : Neuer Chef für die städtischen Parkplätze

Mönchengladbach Die beiden städtischen Gesellschaften Parken MG und PPG-Nordpark haben seit dem 1. September einen neuen Geschäftsführer. Lars Randerath folgt in beiden Unternehmen auf Lothar Backes, der in Ruhestand gegangen ist.

Die Parken MG GmbH, die erst vor zwei Jahren gegründet wurde, bewirtschaftet die Tiefgarage unter der Rheydter Markt und soll künftig auch für die Tiefgarage am Abteiberg verantwortlich sein, deren Umbau mit Verlegung der Einfahrt angedacht ist. Diese Gesellschaft stehe noch am Anfang und solle perspektivisch um weitere Objekte wachsen, sagte Randerath in einer Mitteilung der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG. Das Portfolio gelte es dann strategisch und technisch für die Zukunft aufzustellen sowie in das städtische Mobilitäts-Gesamtkonzept zu integrieren. Im Gegensatz zur PPG Nordpark ist die Parken MG eine 100-prozentige Tochter der Stadt.