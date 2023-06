Projekt in Mönchengladbach Neue Zentralbibliothek ist ein Multitalent und eröffnet

Besser hätte der Zeitpunkt nicht sein können: Viele Jahre hatte sich Brigitte Behrendt, Leiterin der Zentralbibliothek in Mönchengladbach, dafür starkgemacht, ihr Haus sonntags öffnen zu dürfen. Es sei ein wichtiges Instrument, um Kinder aus bildungsfernen Schichten zu erreichen, so ihre Erfahrung. Deshalb war die Freude groß, als 2019 dafür die gesetzlichen Weichen gestellt wurden. Doch nun stand das Ganze wieder auf der Kippe. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte dagegen geklagt – und war gescheitert. Kurz vor der großen Wiedereröffnung der Zentralbibliothek an der Blücherstraße hatte Behrendt noch einen Grund zur Freude. Die Sonntagsöffnung kann bleiben, 12 bis 18 Uhr. Werktags verlängert sich die Öffnungszeit bis 22 Uhr, hinzu kommt der Montag, auch samstags können Besucher kommen. Mehr geht nicht, um möglichst alle zu erreichen.