Einzelhandel in Mönchengladbach Neue Werbegemeinschaft für die Hindenburgstraße

Mit kreativen neuen Ideen soll der unteren Teil der Hindenburgstraße in Zukunft belebt werden. An der Ecke Hindenburgstraße/Franz-Gielen Straße steht bereits eine kleine Bühne. Hier darf jeder eine Kostprobe seines Könnens geben, zum Beispiel als Straßenmusiker. Mit solchen Aktionen möchte man der Hindenburgstraße mehr Charme verleihen. Joel Schoonewil fühlt sich als Ur-Mönchengladbach. „Ich lebe gerne hier“, sagt der junge Mann, dessen Vater einen Imbiss betreibt. Er begrüßt die Bemühungen der neuen Werbegemeinschaft. So wurden bereits Bänke mit wasserblauen Beinen um einige Bäume herum platziert. Sie sollen bei entsprechendem Wetter zum Verweilen einladen. Passanten, die eine kleine Pause einlegen könnten, gebe es schließlich genügend auf der Straße. Der neuen Gemeinschaft gehören derzeit 20 Mitglieder an, etwa acht von ihnen sind aktiv. Im nächsten Jahr sollen unter anderem verkaufsoffene Sonntage organisiert werden. Schon jetzt ist geplant, in Weihnachtsschmuck zu investiert.