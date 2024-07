Diskussion über Straßennamen in Mönchengladbach Erneut Versammlung zur Umbenennung der Blücherstraße

Zum Beispiel Peter Brollik vom Förderverein der Stadtbibliothek betonte dagegen: „Es wird bei solchen Dingen immer gesagt: ‚Ich finde das gut, aber bitte setzt es nicht bei mir um‘. Auch an anderen Plätzen werden Anwohner von einer Umbenennung betroffen sein. Wichtig ist es doch, mehr für die Erinnerungskultur in der Stadt zu tun.“ Und Hardy Drews, Fachbereichsleiter des Bürgerservice, versicherte, dass die Anwohner im Fall einer Straßenumbenennung „problemlos“ Termine für die Änderung ihrer Dokumente erhalten würden und die kostenfrei ist. Am Ende der Versammlung wurde Oberbürgermeister Felix Heinrichs trotzdem eine Unterschriftenliste überreicht, in der sich Betroffene gegen einen neuen Namen für die Blücherstraße aussprachen.