Neue Fahrradstraßen in Mönchengladbach Haifischzähne auf der Straße regeln den Verkehr

Anwohnerparkzone und Parkscheibenregelung An der Bettrather Straße ist das Parken unter den Bäumen nicht mehr möglich. Deswegen wurde die Anwohnerparkregelung im gesamten Quartier eingeführt. Stadtbesucher können hier nur noch montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr mit einer Parkscheibe für maximal drei Stunden parken. Die Regelung gilt an der Mozartstraße, der Franziskanerstraße, der Hagelkreuzstraße und der Straße Am neuen Wasserturm sowie in Teilabschnitten der Bebericher Straße, der Beethovenstraße, der Benediktinerstraße, der Bettrather Straße, der Lindenstraße, der Marktfeldstraße und der Viersener Straße.