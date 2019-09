Im Haus Erholung : Inspirationen für den großen Tag

Mönchengladbach Im Haus Erholung präsentierten 28 Aussteller ihre Angebote auf einer Hochzeits- und Festmesse. Gezeigt wurden nicht nur viele Kleider, auch die passende Dekoration oder weiterer Service für die Hochzeitsfeier waren an den Ständen Thema.

Hochzeiten wollen wohlüberlegt und weit im Voraus geplant sein. Aus diesem Grund fand am gestrigen Sonntag im Haus Erholung eine Hochzeits- und Festmesse statt, bei der die Gäste in gehobenem Ambiente Ideen sammeln und sich an Ständen oder durch Modeschauen inspirieren lassen konnten.

Organisiert wurde die Messe von Johannes Hümbs und Francoise Weijs, die auch als Ausstellerin mit ihrem Atelier Coutoure Mariage beteiligt war. Seit 30 Jahren ist Weijs bereits selbstständige Schneidermeisterin und Diplomdesignerin. In den vergangenen Jahren haben sich für sie deutliche Trends abgezeichnet, was die Hochzeitsindustrie anbelangt. So gebe es beispielsweise viel mehr freie Trauungen als noch vor einigen Jahren: „Viele wünschen sich eine große, traditionelle Zeremonie, allerdings soll die Religion nicht im Fokus stehen – das ist bei dieser Art der Trauung möglich.“

Auch draußen zu feiern werde immer beliebter, weshalb die Hochsaison für Feste laut Weijs nun nicht mehr der Mai, sondern eher die Monate August und September seien, wo das Wetter tendenziell passender ist. Auch was die Mode angeht, zeichnen sich für sie deutliche Trends ab: „Bei den Brautkleidern wird alles transparenter, besonders das Dekoltée.“ Die Herren greifen derweil häufiger zu etwas Legerem, sie heiraten momentan gerne im so genannten Boho-Stil.

Insgesamt 28 Aussteller waren am Sonntag im Haus Erholung dabei. Darunter gab es nicht nur Brautmode und Herrenausstatter, sondern auch Aussteller für Oldtimer, DJs, Floristen und das Sylter Eiscafé, das seinen Eiswagen für Feste mieten lässt. Besonderes Highlight für die meisten Besucher waren die Modenschauen, die in den oberen Räumlichkeiten stattfanden.

Jenny Vieten war mit ihren beiden Freundinnen zur Messe gekommen. Sie heiratet bald und zeigte sich nun begeistert von dem großen Angebot. Besonders gefiel ihr, dass man im Haus Erholung Massenauflauf an Besuchern habe. So könne man sich alles gut anschauen und sich an den verschiedenen Ständen besser beraten lassen, sagte Jenny Vieten. Zur Messe war sie gekommen, um Ideen für ihre eigene Feier zu sammeln. Bisher weiß sie nur, dass sie in einem rustikaleren Ambiente heiraten möchte. Dies sei nach Francoise Weijs momentan ebenfalls sehr gefragt.

Jedoch gibt auch Kunden mit etwas ausgefalleneren Wünschen, wie sich Lydia Meuter von Blumen Neuenhaus erinnerte. „Eine Kundin wollte für ihre Rockabilly-Hochzeit die komplette Deko in Schwarz, Weiß und Rot halten. Schwarze Blumen gibt es aber sehr selten, also mussten wir uns etwas einfallen lassen. Wir haben dann damals einfach mit weißen und roten Rosen gearbeitet und schwarze Dekoartikel wie beispielsweise Bänder verwendet.“ Auch ein riesiges Herz aus roten Rosen musste das Meuters Team bereits anfertigen. Dieses wurde dann an der Kühlerhaube eines Lkw’s befestigt. „Die Meisten bevorzugen aber doch die klassischen Gestecke, hoch im Kurs stehen momentan Beerentöne und Eukalyptus“, sagte Lydia Meuter.

