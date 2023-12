Verkehr in Mönchengladbach Wo in der Stadt bald Tempo 30 gelten könnte

Motoren heulen auf, Autos rauschen vorbei und Bremsen quietschen: Der Verkehrslärm kann für die Anwohner an Mönchengladbacher Straßen zur Belastung werden. Der Lärmaktionsplan soll hier mit gezielten Maßnahmen Abhilfe schaffen. Kostenpflichtiger Inhalt Dazu zählt auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. An welchen zusätzlichen Straßen dieser Schritt und weitere in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, zeigt die vierte Runde des Lärmaktionsplans für die Vitusstadt. Dessen Vorentwurf legte die Stadtverwaltung nun vor.