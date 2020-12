Bäder in Mönchengladbach : Bald wieder Familienkarten für Schwimmbäder

Das Vitusbad in Mönchengladbach. Foto: NEW AG

Mönchengladbach Verwaltung und NEW haben sich auf ein Tarifsystem für die Schwimmbäder geeinigt, bei dem auch wieder einige Ermäßigungen möglich sind. Die Normalpreise steigen indes wieder, wenn die Bäder öffnen dürfen.

Mit der Wiedereröffnung der Schwimmbäder nach dem ersten Lockdown im Frühsommer musste die NEW auch ihr Tarifsystem den neuen Gegebenheiten anpassen.

So gab es ab Juni nur noch E-Tickets im Vorverkauf, um die maximal zulässige Personenzahl in einem Bad kontrollieren zu können sowie lange Warteschlangen an den Kassen zu vermeiden. Durch das E-Ticket-System konnten indes nicht alle Vergünstigungen übernommen werden. Das Sportamt bekam im Sommer deswegen vom Rat der Stadt Mönchengladbach den Auftrag, gemeinsam mit der NEW zu prüfen, wie künftig wieder Ermäßigungen bei Schwimmbadbesuchen möglich sind. Dezernent Gert Fischer präsentierte nun die Ergebnisse im Sportausschuss.

„Wir haben uns auf ein System geeinigt, mit dem wir auf den Tag vorbereitet sind, an dem die Bäder wieder für den Publikumsverkehr öffnen dürfen“, sagte Fischer. Während die Eintrittspreise zuletzt aufgrund fehlender Vergünstigungen grundsätzlich zwischen 20 und 32 Prozent niedriger lagen, muss demnächst wieder der volle Preis bezahlt werden. Ein Ticket für zwei Stunden kostet dann wieder 5 Euro (zuletzt waren es 4 Euro gewesen). Für drei oder vier Stunden liegt der Tarif etwas höher als in der Vor-Corona-Zeit (6 statt 5,60 Euro beziehungsweise 7 statt 6,20 Euro). Der Tages- und Freibadtarif beträgt 8 Euro. Dafür kann die NEW aber wieder einige Rabatte anbieten.

So wird es wieder eine Familienkarte geben – deren Preis allerdings etwas höher liegen wird als noch vor der Pandemie. Zwei Stunden kosten dann 11,50 statt 10,50 Euro, vier Stunden 15,50 statt 12,50 Euro. Mit einer Familienkarte dürfen bis zu fünf Personen ins Bad – mindestens ein Erwachsener muss dabei sein, höchstens zwei dürfen es sein.

Ermäßigte Tickets liegen zwischen 3 Euro für zwei Stunden und 4,80 Euro für den Tages- und Freibadtarif. „Wir können die Ermäßigungen allerdings nur in einem einheitlichen Satz anbieten, alles andere wäre viel zu kompliziert“, sagte Fischer. Auch muss es dabei bleiben, dass für Kinder unter sechs Jahren ein Ticket gekauft werden muss.

Künftig wird der Preis allerdings pauschal bei einem Euro liegen, im Sommer waren es zwei Euro für vier Stunden.